Luis Alberto: «Abbiamo 12 finali per tornare in Champions» FOTO

Anche Luis Alberto ha commentato la sfida di ieri sera tra Lazio e Bayern Monaco sul proprio profilo Instagram

La Lazio ieri sera ha terminato la sua avventura in Champions League: nel doppio confronto con il Bayern Monaco agli ottavi di finale, i biancocelesti non sono riusciti nell’impresa di eliminare i campioni del Mondo. Tuttavia, la squadra di Simone Inzaghi è uscita a testa alta, pronta a ripartire per cercare di conquistare un’altra qualificazione nell’Europa che conta.

Proprio questo ha voluto predicare Luis Alberto, che ha commentato la gara contro i bavaresi sui social. «Il nostro viaggio in Champions League è finito, ma ce ne andiamo a testa alta e con la consapevolezza di aver combattuto fino alla fine. Abbiamo 12 ‘finali’ davanti a noi e faremo di tutto per tornare a giocare in Champions! È lì che la Lazio deve stare! mettiamoci al lavoro!» ha scritto il centrocampista spagnolo sul proprio profilo Instagram, dove ha mostrato alcune foto della sfida di ieri. L’imperativo, adesso, è di combattere fino alla fine anche in campionato: l’obiettivo è di giocare la Champions anche la prossima stagione.