Luis Alberto: «Se ti piaccio bene, se no è un tuo problema. Io il più amato? No, ecco chi è»

Il centrocampista della Lazio Luis Alberto ha raccontato il suo lato artistico, prima di svelare il calciatore più amato dai tifosi

Non si è trattenuta la stella della Lazio Luis Alberto, che in una lunga intervista rilasciata a Il Corriere dello Sport ha espresso la propria opinione circa l’affetto ricevuto dai tifosi biancocelesti, oltre che il suo lato artistico in campo.

IL PIU’ AMATO DAI TIFOSI – «Bueno, non lo so. Io credo che l’immagine della Lazio sia Ciro, anzi è Ciro. Rispetto tanto la società, così come rispetto Ciro e penso che sia lui l’emblema della squadra. Ha fatto tante cose belle. Non so cosa dicano o pensino di me, fuori di qui. Non ho questa preoccupazione. Sono anni che sento voci, tante voci e di ogni genere. Buone, cattive. Non mi sfiorano né le une, né le altre. Io sono così, sono un po’ strano».

ARTISTA – «No, penso davvero di essere strano. Nel calcio attuale se dici una cosa del genere sembra che tu sia malato. Vado sempre avanti per la mia strada, seguo le mie sensazioni. Se ti piace quello che dico e faccio, bene. Se non ti piace il problema è soltanto tuo».

