Luis Alberto Inter, idea Calhanoglu per Inzaghi: si allontana lo spagnolo?

Calhanoglu è entrato in orbita Milan. Un qualcosa che potrebbe raffreddare e non poco l’idea Luis Alberto: le ultime

Il calciomercato sta pian piano entrando nel vivo. Un nome caldo in questi ultimi giorni è quello di Hakan Calhanoglu, ormai in scadenza con il Milan e in difficoltà con i rossoneri per quanto riguarda il rinnovo, visti i 5 milioni di euro a stagione richiesti dal giocatore turco.

Ed ecco che, secondo quanto rivelato da Gianluca di Marzio durante Calciomercato L’originale, il giocatore sarebbe finito l’Inter, alla ricerca di un profilo con quelle caratteristiche. Un calciatore perfetto per il 3-5-2 di Simone Inzghi. Tra l’altro l’arrivo del turco potrebbe raffreddare la pista Luis Alberto, negli scorsi giorni accostato proprio ai nerazzurri.