Luis Alberto dovrebbe partire dalla panchina contro l’AZ in Conference: il Mago ieri accusava ancora alcuni problemi intestinali

Dopo il problema intestinale accusato sabato sera nella gara tra Bologna e Lazio, Luis Alberto era ieri assente a Formello.

Come riferisce Il Messaggero, il Mago era ancora indisposto. Per lui è praticamente certa la panchina giovedì contro l’AZ Alkmaar in vista del derby di domenica pomeriggio.