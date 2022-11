Luis Alberto-Ilic, intreccio a gennaio? La situazione

Maurizio Sarri continua a chiedere a Tare e Lotito Ivan Ilic del Verona: necessaria la partenza di Luis Alberto

Il grande obiettivo di Maurizio Sarri per il centrocampo della Lazio resta Ivan Ilic, mezzala del Verona già cercato in estate.

Come riferisce l’edizione de Il Tempo, il nuovo assalto potrebbe concretizzarsi solo con l’eventuale uscita di Luis Alberto. La Lazio lo valuta tra i 20 e i 25 milioni di euro ed è per questo che a gennaio la soluzione più probabile in caso di partenza sarebbe quella di un prestito con diritto di riscatto. Con la stessa formula Tare e Lotito vorrebbero poi convincere Setti, che valuta Ilic 15 milioni di euro, a cedere la mezzala serba.