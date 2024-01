Luis Alberto, il mago trascorre il suo giorno di riposo insieme a tre giocatori della Roma: il motivo

Luis Alberto, il calciatore biancoceleste approfitta del riposo per partecipare ad un evento insieme a tre giocatori della Roma

La partita contro l’Atalanta è li dietro l’angolo per la Lazio, e Sarri vuole tutti in forma e concentrati per questa gara fondamentale e pr questo motivo ha concesso un giorno di riposo alla squadra. Luis Alberto ha approfittato di qualche ora di relax per andare a visitare il centro sportivo della Polisportiva Ostiense, società della periferia di Roma con la prima squadra che milita in Promozione.

Oltre allo spagnolo erano presenti anche tre romanisti ovvero Mancini, Cristante e Bove