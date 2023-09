Luis Alberto: «Il confronto post Genoa con i tifosi? Andava fatto e succede spesso»

Luis Alberto, lo spagnolo durante la conferenza stampa ha parlato del confronto avuto con i tifosi dopo la sconfitta con il Genoa

Alla vigilia della delicata sfida d’esordio in Champions della Lazio contro l’Atletico Madrid, Luis Alberto è tornato a parlare del confronto avuto con i tifosi dopo la sconfitta con il Genoa

PAROLE – Cosa gli ho promesso dopo la partita col Genoa? Non ho promesso nulla. Dobbiamo essere dodici invece che undici, soprattutto ora. Loro sono fantastici in casa e fuori, era giusto parlarci in quel momento ma succede spesso