Luis Alberto, giorni di riposo in relax con la famiglia a Cadice – FOTO

Il centrocampista della Lazio Luis Alberto si sta godendo il weekend di riposo a Cadice con la sua famiglia

Weekend libero concesso da Sarri alla sua Lazio e i biancocelesti sono in giro per l’Europa in vacanza. Tra questi c’è Luis Alberto volato in Spagna, a Cadice, con la moglie e i figli.

E proprio la compagna Patricia, ha pubblicato su Instagram una storia che vede il Mago biancoceleste sugli scivoli in piscina con i suoi bambini.