Luis Alberto, figurina speciale della Panini al “Re degli Assist” – FOTO

Luis Alberto, lo spagnolo sarà uno dei protagonisti delle speciali figurine della Panini che raccontano “Il Film del Campionato”

In uscita il 18 aprile la speciale figurina che la Panini ha dedicato al Mago Luis Alberto. Ecco dove trovarla.

«In attesa che riparta la SerieA TIM, arriva in edicola la quarta speciale uscita de “IL FILM DEL CAMPIONATO” con tre nuove figurine originariamente prevista per sabato 28 marzo! In omaggio solo sabato 18 aprile con La Gazzetta dello Sport e Sportweek. Oggi vi sveliamo la prima, scelta da voi attraverso il sondaggio sulla pagina Facebook de La Gazzetta dello Sport: la C15 è dedicata al “Re degli Assist” Luis Alberto. Il numero 10 della Lazio ha già servito 12 assist vincenti in campionato ed è anche grazie alle sue prestazioni che i biancocelesti si trovano al secondo posto in classifica».