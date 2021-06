Luis Alberto, ancora elogi social dalla Serie A – VIDEO

Arrivano ancora elogi sui social network per Luis Alberto: ecco il video apparso sul profilo della Lega Serie A

Nonostante il campionato sia ormai finito da tempo, continuano ancora a far entusiasmare alcune giocate di Luis Alberto. Lo spagnolo è stato tra i migliori in questa stagione.

Doppi passi, accelerazioni, dribbling, ma anche sombreri, come quello contro il Parma. Un tocco leggero quello del Mago, ma che basta per far passare il pallone sopra la testa di Hernani. Una giocata che merita di essere ricordata profili social della Lega Serie A.