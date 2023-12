Luis Alberto a Sky: «Continua a mancarci il gol. Ottavi? Se pensiamo che quell'avversaria sia facile...»

Luis Alberto ha parlato a Sky al termine di Atletico-Lazio: le dichiarazioni del centrocampista biancoceleste dopo il match

Le sue parole: «Non siamo partiti bene, non so cosa sia successo, poi abbiamo preso gol così presto ed era quello che non volevamo. Poi abbiamo cominciato a giocare, cercato la profondità trovato l’occasione. È mancato il gol ed è quello che sta mancando in questo momento. Nel secondo tempo è arrivato il secondo gol e lì si è chiusa la partita».

MANCANO I GOL – «Arriviamo in area, ma sta mancando trovare la porta con più frequenza. Facciamo abbastanza contropiedi, ma sprechiamo troppe occasioni, così non si vincono le partite. Abbiamo buttato tanti punti per non aver chiuso le partite».

AVVERSARIA AGLI OTTAVI – «La Champions è sempre difficile, se la Real Sociedad è passata per prima vuol dire che è forte. Conosco bene l’allenatore della Real Sociedad, giocano molto bene. Se pensiamo che siano facili da incontrare stiamo sbagliando».