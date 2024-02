Luis Alberto al break: «Siamo stati molto fortunati. Nel secondo tempo dobbiamo giocare così»

Luis Alberto, autore del gol del vantaggio della Lazio contro la Fiorentina, ha parlato all’intervallo: le sue dichiarazioni

Intervenuto a Sky al termine del primo tempo tra Lazio e Fiorentina, Luis Alberto, autore del gol del vantaggio biancoceleste, ha dichiarato:

PAROLE – «Stiamo soffrendo anche più che a Torino. Sappiamo che loro con quell’undici volevano fare bene nel primo tempo, andare in vantaggio. Siamo stati bravi e fortunati, ma negli ultimi 5 minuti abbiamo pressato meglio, creando 2/3 occasioni in ripartenza. Adesso siamo alti e in vantaggio, dobbiamo continuare. Nella ripresa ci sarà più spazio, ma dobbiamo giocare e palleggiare in modo intelligente, chiudendo la partita».