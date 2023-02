Luis Alberto a Sky: «Da dicembre siamo diversi. Io cambiato con Sarri». Le parole del Mago spagnolo

Luis Alberto ha parlato a Sky Sport dopo aver deciso Lazio-Sampdoria. Le sue parole:

VITTORIA – Sapevamo che sarebbe stata una sfida complicata perché la Sampdoria è una squadra fisica e ricca di bravi giocatori. Da dicembre, vedo un altro atteggiamento della squadra: stiamo lì fino all’ultimo, poi nel calcio può succedere di tutto e nemmeno la miglior squadra del mondo vince sempre. Quella di oggi era una sfida importante, abbiamo vinto pur non facendo benissimo.

NUOVO LUIS ALBERTO – Ho sempre giocato tanto. Fisicamente sto bene e per questo il mister mi mette in campo, altrimenti starei in panchina: ho cambiato un po’ il mio modo di giocare, ora serve più equilibrio e un maggiore aiuto in fase difensiva. Faccio ciò che mi chiedono”.