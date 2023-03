Luis Alberto a Lazio Style Channel: «L’obiettivo è confermare di essere sulla strada giusta»

Luis Alberto, centrocampista della Lazio, ha parlato nell’immediato pre-partita della gara contro l’AZ Alkmaar

Intervenuto a Lazio Style Channel nel pre-partita di Lazio-AZ Alkmaar, Luis Alberto ha dichiarato:

«Vogliamo confermare di essere sulla strada giusta. Sarà una gara difficile come tutte quelle europee, ma la squadra la affronterà al meglio. Quando arrivano le vittorie cresce la fiducia del gruppo, ma questo non deve portarci ad abbassare il livello della concentrazione. La fiducia deve servirci per affrontare al meglio ogni sfida e raggiungere la vittoria. Ogni successo alimenta ovviamente il clima di fiducia. Le squadre olandesi provano sempre a giocare un bel calcio, lasciando magari buoni spazi da attaccare. Dovremo essere attenti e corti cercando di avere il possesso del pallone per il maggior tempo possibile».