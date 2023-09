Luis Alberto a DAZN: «Grande vittoria ma con questi arbitri non si può giocare»

Luis Alberto, centrocampista della Lazio, ha commentato la vittoria contro il Napoli nell’immediato post-partita: le dichiarazioni

Intervenuto a DAZN nel post-partita di Napoli-Lazio, Luis Alberto ha dichiarato:

E’ stata una partita di sacrificio. L’esordio è stato un disastro, la seconda con il Genoa ci può stare di perderla ma avevo visto la Lazio che voglio. Oggi lo abbiamo dimostrato davanti alla squadra più forte del campionato, sono contento per tutti perché si sono dette cose non giuste su questa squadra e abbiamo dimostrato che siamo forti se vogliamo. Non è stata una settimana facile per noi, questa partita è straordinaria anche per andare alla sosta con la testa più libera. Il gol? Il merito è al 50% di Felipe Anderson. Abbiamo fatto una grande partita, vincere al Maradona è difficile. Con questo arbitri non si può giocare, devono darci arbitri con un’altra personalità. Lo dico oggi che abbiamo vinto, con questi arbitri che non sanno parlare con noi è complicato