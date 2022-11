Luis Alberto, dalla Spagna: l’Atletico Madrid fa sul serio per il Mago

Il futuro di Luis Alberto resta in bilico: dalla Spagna rilanciano il forte interesse dell’Atletico Madrid del Cholo Simeone

Si aggiunge una nuova pretendente nella corsa a Luis Alberto. Il futuro del Mago, nonostante le richieste di Lotito a Sarri di cercare di ricucire il rapporto, resta in bilico e in caso di una buona offerta non è esclusa la partenza a gennaio.

Secondo Diariogol, sul Mago sarebbe piombato l’Atletico Madrid di Simeone che vorrebbe sostituire il partente Joao Felix proprio con il numero 10 della Lazio. Se il club spagnolo riuscirà ad incassare gli 80 milioni di euro richiesti per il ragazzo, Simeone sarebbe pronto a versarne 25 nelle casse di Lotito proprio per Luis Alberto.