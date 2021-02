Luis Alberto: «Il Covid ha distrutto la mentalità della squadra»

Nell’intervista concessa a Marca, Luis Alberto evidenzia la sua delusione per l’ultima parte della scorsa stagione

A Marzo 2020 la Serie A si preparava al suo rush finale: 10 partite ancora da giocare, 1 solo punto a dividere la Juventus capolista da una Lazio in volata e uno scontro diretto ancora da giocare. Poi l’interruzione: di calcio non si è più parlato per due mesi, in un clima di totale incertezza che non assicurava neppure il prosieguo del campionato.

Nell’intervista concessa a Marca Luis Alberto ritorna su quel periodo: «L’anno scorso l’interruzione ci ha distrutti. Avevamo l’occasione per fare la storia, poi siamo rimasti al palo. Diversi giocatori si sono infortunati e abbiamo concluso il campionato con solo 12-13 giocatori. E la mentalità è andata via».