Luis Alberto corre verso il Derby: Sarri ha bisogno delle sue magie

Luis Alberto dovrebbe partire dalla panchina contro il Feyenoord per arrivare tirato a lucido nel Derby: Sarri si aggrappa al Mago

La Lazio e Maurizio Sarri si aggrappano a Luis Alberto. Come riportato dal Corriere dello Sport edizione romana, il Mago, non ancora al 100% per il problema all’anca, partirà con ogni probabilità dalla panchina nella gara di giovedì contro il Feyenoord in Europa League.

Senza Milinkovic e con il dubbio Immobile, l’unica certezza per il Derby di domenica è proprio il Mago spagnolo il quale ha già segnato 3 reti alla Roma e tutte nel girone di andata. Sarri spera che il numero 10 possa ripetersi anche questa volta.