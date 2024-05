Luis Alberto Lazio, accordo BLINDATO! Sbarco in Qatar? Lotito fa muro, cosa succede

Luis Alberto-Lazio, accordo blindato con l’Al Duhail: triennale a 8 milioni di euro a stagione. Ma Lotito al momento fa muro

Come riporta Il Messaggero, il calciomercato Lazio è alla prese con la grana Luis Alberto. Lo spagnolo ha manifestato ancora una volta l’intenzione di andarsene e in tal senso ha un accordo blindato con l’Al Duhail, squadra del Qatar, per un triennale da 8 milioni di euro a stagione.

Tuttavia Lotito ha rifiutato la prima proposta di 11 milioni di euro per il cartellino: ne servono almeno 15 per concedere il via libera definitivo visto che il 25% della cifra incassata dovrà essere girata al Liverpool.