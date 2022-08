Luis Alberto, niente Valladolid: la decisione di Sarri

Luis Alberto non partirà per la Spagna con il resto della squadra e non prenderà parte all’amichevole di domani con il Valladolid

Luis Alberto non partirà per la Spagna con il resto della squadra e non prenderà parte all’amichevole di domani con il Valladolid. Questa la decisione presa da Sarri dopo quanto accaduto in questi giorni.

Lo spagnolo infatti non si è allenato, fornendo alla società un certificato medico. Il Mago dunque resterà a Formello, come Akpa Akpro e Acerbi, in attesa di una sistemazione.