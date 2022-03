Luis Alberto alla ricerca del gol perduto: lo spagnolo non segna da dicembre

Luis Alberto non si è ancora sbloccato nel 2022: dalle sue reti passano gran parte delle possibilità europee della Lazio

Luis Alberto è chiamato al riscatto. Come riferisce l’edizione odierna di Repubblica, lo spagnolo non segna dallo scorso 22 dicembre nella trasferta di Venezia. Questo nonostante le tantissime occasione avute: dieci i tiri in porta tra Porto e Napoli, inclusa una clamorosa traversa contro i lusitani.

Sarri sa che dalle sue reti passano molte delle chance europee della Lazio, attualmente settima e fuori da tutto. La speranza è che l’ex Liverpool si sblocchi già a Cagliari: nel 2019 fu proprio lui con una rete al minuto ’93 ha dare il via alla clamorosa rimonta culminata con la rete di Caicedo cinque minuti dopo.