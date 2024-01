Luis Alberto a LSC: «La squadra ha fatto una buona gara, peccato non aver segnato altrimenti...»

Luis Alberto, il mago biancoceleste commenta a caldo la partita con i partenopei rilasciando queste dichiarazioni

Al termine della gara con il Napoli, ai microfoni di LSC ha parlato Luis Alberto che analizza la gara contro i partenopei rilasciando queste parole a tal proposito

LUIS ALBERTO – Oggi vedo il bicchiere mezzo pieno per la prestazione. La squadra ha fatto una bellissima partita. Quando non fai gol però non puoi dire che è stata perfetta. È un peccato, dobbiamo rimanere con le cose positive che abbiamo fatto. Se giochiamo così vinciamo 9 volte su 10

Il Taty ha fatto il gol più difficile, ma era fuorigioco. L’importante è creare tanto, poi arriverà un momento in cui entra la palla per forza. Dobbiamo essere più cattivi. Ci è mancato poco con Castellanos e Isaksen, e anche con Vecino. L’importante è giocare così, abbiamo comunque affrontato il Napoli che è una bella suqadra. Io sono contento e positivo

Prima della partita pensavo di non avere tanti minuti nelle gambe, poi mi sono sentito bene. Correvo in modo pulito, per me è fondamentale. Ho avuto un periodo con tanti dolori, oggi ho ritrovato quel Luis Alberto che voglio essere. Ora ho un’altra settimana pulita per lavorare e per arrivare a Bergamo

Io dal campo non sentivo il peso sulla squadra della brutta prestazione in Supercoppa. Ho visto solo un po’ di confusione nella pressione. Nel secondo tempo ci siamo alzati un po’ e l’abbiamo fatto meglio. Loro hanno giocatori di qualità e sanno palleggiare. Sono contento di come ha lavorato la squadra, dobbiamo continuare così. Speriamo di non cadere più in una partita brutta come quella contro l’Inter

Le mie sensazioni erano buone. Peccato per gli ultimi metri, dobbiamo scegliere meglio l’ultimo passaggio. L’importante è creare così tanto come contro il Napoli. Mancano ancora tante partite in campionato e noi siamo lì. Con questo spirito di squadra arriveremo all’obiettivo