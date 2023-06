Luis Alberto a Dazn: «Arrivare al 2° posto è tanta roba e siamo...»

Luis Alberto, uno dei protagonisti della serata del Castellani commenta il match ai microfoni di Dazn rilasciando alcune dichiarazioni

SECONDO POSTO – Per me è molto importante questa Champions. Sono 7 anni che sono qui e ho giocato solo un anno in Champions, significa che siamo cresciuti, arrivare al 2° posto è tanta roba e siamo, di quella in Champions, quella con minore budget. Il mercato dovrà aiutarci. Con Sarri è cambiato tanto, anche l’atteggiamento. Ho fatto quello che mi ha detto, alla fine sono tornato a giocare divertendomi.