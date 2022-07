Turci: «Il nuovo portiere della Lazio? Andrebbe accontentato Sarri»

Luigi Turci, famoso ex portiere, ha parlato del futuro portiere della Lazio: sulla scelta andrebbe accontentato Sarri

Intervenuto a TMW Radio, Luigi Turci ha parlato così della situazione portieri in casa Lazio:

«Maximiano non lo conosco e non credo di essere l’unico. Vicario invece ha fatto un campionato strepitoso ed è il portiere più adatto a Sarri e funzionale alla Lazio. L’idea di accontentare il tecnico dovrebbe diventare fondamentale e partire con un portiere che Sarri non vuole non è un buon inizio. Il ruolo del portiere ha avuto un evoluzione enorme, non basta più essere l’ultimo dei difensori ma è diventato il primo degli attaccanti. Tocca molti più palloni di altri giocatori. È importante che un portiere riesca a giocare come il suo allenatore vuole, quindi anche giocare con i piedi. È un po’ un libero staccato. La Lazio dovrebbe accontentare il tecnico prendendo un portiere a lui gradito».