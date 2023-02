Zauri: «Lazio non attrezzata per la Champions, però Sarri...»

Luciano Zauri, ex Lazio, ha analizzato il momento dei biancocelesti e le chance Champions della squadra di Sarri

Intervistato da Radiosei, Luciano Zauri ha parlato così della Lazio:

LAZIO-ROMA – «La Lazio, per quanto visto fino ad oggi, me la tengo rispetto alla Roma. Hai avuto Immobile il 50% delle partite, ora il problema è capire come muoversi sugli esterni. Mi riferisco all’acquisto di Pellegrini perché le altre fanno giocare dei calciatori e devi fare lo stesso se vuoi ambire ad andare avanti su più fronti. Se poi si vuol fare la scelta di puntare solo al campionato è un altro discorso».

CLUJ-LAZIO – «Ieri la Lazio aveva tantissime assenze, tutte insieme e di quel livello. Era difficile. Dobbiamo ragionare su un obiettivo: arrivare tra le prime quattro. Se riesci hai fatto un campionato al di sopra delle tue possibilità se si guarda l’organico a disposizione».

CORSA CHAMPIONS – «La Lazio è concepita per arrivare quinta o sesta. Poi la Juve è stata penalizzata e quindi si è riaperto uno spiraglio per arrivare quarto, ma se si guardano le rose la Lazio non ha una squadra più attrezzata delle altre. Sono d’accordo con Sarri su questo ma deve comunque provare ad arrivarci. Bisognerà dare una chance a Pellegrini che prima o poi credo che vedremo in campo perché è interessante. Sarri ha il suo modo di intendere calcio ma adesso ha a disposizione un esterno di piede mancino. Non posso pensare che una possibilità questo ragazzo non la meriti: è ora che scenda in campo».