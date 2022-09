Spalletti: «La Lazio punta alla Champions ma siamo fiduciosi»

Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ha parlato nel pre-partita della gara contro la Lazio: di seguito le sue dichiarazioni

Luciano Spalletti ha parlato a Sky nel pre-partita di Lazio-Napoli. Le sue parole:

NAPOLI- «Questa squadra ha fatto vedere di avere delle misure di collettivo, sono stati bene in campo, nell’ultima partita non siamo stati così cattivi. Però questo ci ha permesso di far recuperare qualcuno quindi si può fare».

LAZIO – «La partita di stasera è una gara di livello, loro giocano un buonissimo calcio ed è stata costruita dall’anno scorso per giocare così. Mirano alla Champions come noi, sono 3 punti importanti ma è presto per dare delle conclusioni. Io raccolgo sempre buone sensazioni perchè ho a che fare con ragazzi seri. Siamo molto fiduciosi».