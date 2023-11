Spalletti su Immobile: «Ciro capitano dell’Italia? Ho un pensiero chiaro»

Luciano Spalletti ha parlato anche della questione capitano dell’Italia: i gradi in questo momento appartengono a Ciro Immobile

Come riporta Il Messaggero, Luciano Spalletti ha affrontato anche il tema del ruolo di capitano dell’Italia. I gradi oggi appartengono al bomber della Lazio, Immobile:

«Le presenze penso non siano la chiave giusta per la fascia. Il capitano è come si comporta, le cose che dice, il leader nascosto che viene fuori se le cose vanno bene, non lontano due chilometri se vanno meno bene, ha la stima degli arbitri e degli avversari. Quando sono arrivato, ho lasciato il capitano che c’era. In quel momento era giusto fare così, non è detto che non rimanga Ciro. Gigio mi è piaciuto l’altra sera a San Siro, gli era stato creato un clima contrario, ma ha fatto vedere personalità, non ha reagito, è stato un professionista serio».