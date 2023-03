Lucas Leiva smette, l’affetto dei compagni della Lazio sui social

Lucas Leiva, il brasiliano è stato costretto a smettere di giocare a calcio, gli ex compagni della Lazio lo salutano con affetto

Lucas Leiva è stato costretto in queste ore di dover dire addio al calcio, a causa dei suoi problemi cardiaci che lo tormentano. Una volta giunta la notizia, gli ex compagni della Lazio non hanno fatto mancare il loro affetto nei suoi confronti come ad esempio : «Brateeeee! N°1» di Milinkovic, «Grande persona oltre ad essere un grande professionista. Grazie per tutto professore ti voglio bene» di Armini e l’affettuoso «Idolo» di Luis Felipe