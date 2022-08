Lucas Leiva, nuovo impegno con il Gremio – FOTO

Nuovo impegno con il Gremio per Lucas Leiva, come annunciato dallo stesso centrocampista ex Lazio attraverso i social

Il club, che affronterà il CRB, ha come obiettivo quello di tornare immediatamente in massima serie. L’esperienza dell’ex Liverpool, tornato a casa in questa sessione di calciomercato, potrebbe davvero risultare fondamentale. A partire dalla sfida di questa notte (fischio d’inizio all’1.30 italiana).