Lucas Leiva diffidato: ammonito, dovrà saltare Udinese-Lazio

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Dopo Luis Alberto anche Lucas Leiva salterà Udinese-Lazio: il centrocampista ha ricevuto un’ammonizione ed era diffidato

Si allunga la lista degli indisponibili per Maurizio Sarri in vista di Udinese-Lazio. Dopo Luis Alberto anche Lucas Leiva è stato ammonito durante Lazio-Bologna e così come lo spagnolo era diffidato.

I due centrocampisti salteranno quindi il match di domenica prossima della Dacia Arena, creando non pochi problemi al proprio tecnico.