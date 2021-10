Lucas Leiva si complimenta con Pereira: «Te lo meriti, fratello» – FOTO

Lucas Leiva ha voluto complimentarsi con l’ex biancoceleste Pereira per la bella punizione messa a segno con la maglia del Flamengo

Andreas Pereira, ex centrocampista della Lazio, sta disputando una grande stagione in Brasile con la maglia del Flamengo. Nella giornata di ieri l’ex Manchester United ha segnato uno splendido goal su punizione.

Tanti i complimenti per il bellissimo gesto tecnico. Non sono mancati quelli di Lucas Leiva che con un bellissimo post su Instagram ha scritto: «Non sai quanto sono felice di vederti bene fratello mio! Ti meriti così tanto!».