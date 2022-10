Marelli: «Arbitro in confusione. Rosso a Lazzari? Il VAR...»

Luca Marelli, ex arbitro e attuale opinionista, ha commentato l’espulsione di Lazzari nella gara tra Lazio e Sturm Graz

Intervenuto a DAZN nel post-partita di Lazio-Sturm Graz, Luca Marelli ha parlato così dell’espulsione di Lazzari:

«Primo giallo? Sono andati l’uno contro l’altro, vanno testa contro testa. Giusto il cartellino giallo per entrambi per comportamento scorretto. Poi il fattaccio. Contrasto Lazzari-Prass. L’arbitro non ha visto nulla ed è andato a sensazione. E non si può estrarre un rosso a sensazione che cambia totalmente la partita. Non è da secondo giallo assolutamente. Lazzari ci è cascato. Sarebbe stato meglio un richiamo verbale. Poi ha ammonito Stankovic che non centrava niente. Arbitro in confusione dal primo minuto, non si è fatto rispettare. Ci sono state quattro ammonizioni per proteste e sono tantissime. Var? Non poteva utilizzarlo perché era una seconda ammonizione. Il protocollo Var non lo permette».