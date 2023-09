Marchetti sull’Italia: «Situazione complicata, manca qualità»

Luca Marchetti, noto giornalista, ha commentato la situazione attuale dell’Italia di Spalletti: le dichiarazioni

A TMW Radio, Luca Marchetti ha parlato così dell’Italia:

«Ora il tempo non c’è, la situazione ce la siamo complicata da soli, tralasciando il discorso del tecnico. Mancini non era di certo un brocco e non lo può essere diventato Spalletti dopo una sola partita. Ci vogliono uno spirito e un atteggiamento diversi. Le difficoltà poi non le ha solo l’Italia, basti guardare alla Germania. Ora deve essere ritrovata l’identità dell’Europeo, ma ad ora il nuovo tecnico ha delle giustificazioni, soprattutto quelle del cambio repentino, che non è altro che il lascito delle tempistiche delle dimissioni di Mancini. Adesso non sarà facile ritrovare l’entusiasmo, perché adesso ci sono gli occhi di tutti gli italiani, volti ad aspettare al varco Donnarumma, Immobile ecc.

Esiste comunque anche un problema di qualità. Un tempo per dire non veniva convocato Roberto Baggio, mentre oggi si è arrivati a convocare gente che non ha neanche esordito in prima squadra. Bisogna chiedersi perché le Nazionali giovanili ottengono risultati importanti, mentre poi il divario con gli altri paesi si amplifica in nostro sfavore».