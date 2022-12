Qatar 2022, Marchetti «Vi dico chi è la mia favorita»

Luca Marchetti, noto esperto di mercato, ha indicato nella Francia la Nazionale favorita per la vittoria di Qatar 2022

Ospite a TMW Radio, Luca Marchetti ha parlato di Qatar 2022 indicando nella Francia la favorita per il titolo:

«Io sono più per la Francia piuttosto che per le Sudamericane. Fino a ieri sera avrei detto in finale Argentina-Francia, ma ieri il Brasile mi ha impressionato. Si sono visti dei numeri di alta scuola, se dovesse mantenere questa qualità offensiva il Brasile comincia ad essere fastidioso».