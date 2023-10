Marchegiani esalta Luis Alberto: «Ha una peculiarità precisa, vi dico»

Luca Marchegiani, ex portiere della Lazio, ha esaltato le grandissime qualità di Luis Alberto: le sue dichiarazioni sul Mago

Intervenuto a Sky, Luca Marchegiani, ex Lazio, ha dichiarato:

«Luis Alberto ha grande tecnica e visione di gioco e questo gli permette di vedere il passaggio una frazione di secondo prima. Sembra che lo veda prima, poi in realtà lo vede quando serve. Ha anche la tecnica innanzitutto per avere sempre la palla in governo, ha sempre la possibilità di fare il passaggio al momento giusto, e lo fa».