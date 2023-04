Marchegiani: «Lazio? Passa tutto dalla difesa, vi spiego»

Luca Marchegiani, ex portiere della Lazio, ha sottolineato i miglioramenti della fase fase difensiva della Lazio di Maurizio Sarri

Intervenuto a Sky, Luca Marchegiani ha analizzato il momento della Lazio:

«Difende benissimo. Si è corretto perché tra le grandi era quella messa peggio, prendeva un sacco di gol. Fa pressare meno in avanti ed è più una difesa di posizione. Loro con la posizione creano problemi e non fanno fare gol a squadre attrezzate. Prima il problema era che con il pressing a tutto campo, Luis Alberto e Milinkovic non riuscivano a fare tutto il campo. Ora è tutto diverso».