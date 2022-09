Lazio Women, Louise Eriksen: «Mi sono sentita subito la benvenuta, mio fratello...»

Louise Eriksen, centrocampista della Lazio Women e sorella di Christian, ha parlato dei primi mesi in biancoceleste

Intervistata dal Corriere dello Sport edizione romana, Louise Eriksen, centrocampista della Lazio Women, ha dichiarato:

«Mi sono sentita subito la benvenuta. Sensazioni positive, sono molto contenta. Ci sono tante nuove calciatrici, abbiamo bisogno di giocare insieme. Peccato per il gol preso dal Brescia nei minuti finali. Possiamo e dobbiamo crescere. Mio fratello? Giocavamo sempre insieme nel giardino di casa. Parliamo di ogni cosa, soprattutto di calcio. Quando ha saputo della Lazio mi ha detto ‘vai e divertiti!’. Lo sport è la sua vita, è quello che desidera anche per me. Lui ama l’Italia, era felice del mio trasferimento. Non ero mai stata a Roma, è una città fantastica».