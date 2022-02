Lotta Champions, Allegri: «Non dico la quota, a marzo si vedrà...»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’allenatore della Juventus Allegri ha parlato in merito alla lotta Champions in Serie A

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, in conferenza stampa ha parlato della lotta Champions League in Serie A; corsa a cui guarda da lontano anche la Lazio, distante 4 punti dal quarto posto occupato proprio dai bianconeri.

LE PAROLE – «Siccome siamo in lotta, non dico né la quota Scudetto né la quota quarto posto. Anzi, dico quella Scudetto che tanto siamo fuori: a 85 lo vinci. Noi a 85 non ci possiamo arrivare, è matematico. Siamo lì a lottare. Quando a marzo la squadra arriva a lottare per gli obiettivi: quarto posto, Coppa Italia e Champions, la stagione sta viaggiando bene».