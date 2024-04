Lotito su Tudor: «L’ho scelto per il suo carattere di ferro e per quello che pensa di questo organico». Le parole del patron della Lazio

Una settimana ricca di impegni quella del nuovo tecnico della Lazio Igor Tudor, prima la doppia sfida contro la Juve e poi il derby della Capitale. Vincere il trofeo permetterebbe alla Lazio di salvare la stagione dopo l’addio traumatico di Maurizio Sarri.

Come riporta il Messaggero, la Juve è imbattuta da 22 partite casalinghe in Coppa Italia (19 vittorie e 3 pareggi), la Lazio invece è reduce da quattro sconfitte in trasferta. Come sottolinea il quotidiano, c’è un premio da cinquantamila euro in caso di trionfo in Coppa Italia nel contratto sino al 2025 di Igor. A dare ancora più fiducia alle idee e il gioco del tecnico è stato il presidente Claudio Lotito in occasione della sfida di questa sera:

PAROLE– «L’ho scelto per il suo carattere di ferro e la sua voglia di fare esprimere al massimo quest’organico, che ritiene forte e competitivo» .