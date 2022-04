Lotito Sarri, vertice per il futuro: il tecnico chiede maggiore voce in capitolo

Tanti i temi trattati nell’incontro di ieri tra Sarri, Lotito e Tare: il tecnico vuole essere maggiormente coinvolto nelle scelte di mercato

Il vertice tanto atteso è finalmente andato in scena. Ieri a Formello si è consumato il primo round con in palio il futuro della Lazio. Al centro del ring Sarri, Lotito e Tare. Come riferiscono i principali quotidiani, dalla Gazzetta al Corriere passando per Il Messaggero, al centro del confronto c’è stata in particolare la richiesta del toscano di essere maggiormente coinvolto nelle future scelte di mercato.

Sarri, in sostanza, non vuole più rivivere le sensazioni provate a gennaio scorso quando ha dovuto letteralmente subire gli arrivi di Cabral e Kamenovic, assolutamente non graditi. Per questo sarà necessaria una cooperazione maggiore col DS Tare, col quale negli ultimi tempi i rapporti sembrano migliorati. E poi, chiarezza sulla programmazione: l’ex Napoli ha chiesto 6-7 rinforzi, anche a prezzi contenuti, per sopperire alle tante partenze a parametro zero. Ci saranno altri incontri ma il futuro della Lazio è già iniziato: alle parti in causa il compito di rinsaldare il matrimonio.