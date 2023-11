Lotito: «Sarri in discussione? Ma quando mai, l’ho detto anche in tempi non sospetti che…». Le parole del presidente della Lazio

Il presidente della Lazio Lotito, come confermato nelle dichiarazioni rilasciate ai cronisti presenti alla Camera, ha spiegato come Sarri, scelto nell’estate del 2021, non è mai stato in bilico e ha confermato come per raggiungere gli obiettivi sia necessaria quell’unità di intenti che solo staff, tecnico e squadra insieme possono dare. Ecco le sue dichiarazioni.

PAROLE– «In discussione? Ma quando mai… Sarri non è mai stato in discussione, l’ho detto anche in tempi non sospetti. Per raggiungere gli obiettivi si deve lavorare all’unisono: la struttura tecnica, la società, fino ai magazzinieri e ai medici, chiunque è fondamentale per creare quel clima di sinergia e l’ambiente sereno e determinato a raggiungere di comune accordo gli obiettivi previsti».