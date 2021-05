Discorso di Claudio Lotito alla sua Salernitana dopo la promozione in Serie A: le parole del presidente del club

La Salernitana festeggia la Serie A durante una cena. Claudio Lotito, presidente, parla così alla squadra.

GALLIANI – «Ho chiamato poco fa Galliani, mi ha fatto i complimenti. Ma poi gli ho detto una cosa. Che capisco i premi e tutto, ma alla fine non conta solo questo. Conta far parte di un gruppo, di una famiglia: ognuno svolge un ruolo e tutti si sentono responsabilizzati. Anche nelle difficoltà avete dimostrato di avere carattere e responsabilità. Eravamo partiti dicendovi che eravate una squadra forte e che avreste dovuto crederci: ce l’avete fatta».

COMPLIMENTI – «Non contano i numeri, contano i fatti. La determinazione di raggiungere gli obiettivi, la voglia di farcela. Io sono pratico: non contano le chiacchiere. Le chiacchiere stanno a zero, come quando ci si presenta con una squadra fatta di grandi nomi… Conta la voglia di mordere le caviglie, di non far respirare l’avversario, di non farlo pensare: soprattutto nelle ultime partite avete avuto fisico, cuore e testa. Credevate in un progetto. Bravi ragazzi!».