Tare-Lotito, prove di pace in casa Lazio: ma così Sarri valuta l’addio

Riavvicinamento importante tra Lotito e Tare per quanto riguarda la questione legata al rinnovo del contratto: Sarri nicchia

Negli ultimi giorni in casa Lazio c’è stato un riavvicinamento fra Tare (in scadenza a giugno) e Lotito. Ufficialmente Sarri non ha mai posto un aut aut col DS, ma il presidente sa benissimo che il tecnico sarebbe pronto a guardarsi intorno (Tottenham e Inter sono tornate sotto) nel caso in cui alla fine a Formello dovesse restare a sorpresa questo status quo.

Stavolta Sarri pretende la rivoluzione sino in fondo e un progetto alla Ferguson mai decollato. Tutto però dipende ancora dalla Champions. Se arriveranno quei 50 milioni per dare ossigeno al bilancio, il Comandante vorrà essere seguito sul mercato. Lo riporta Il Messaggero.