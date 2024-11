Baroni, ora Lotito lo vuole blindare (La Repubblica): ecco il piano

Claudio Lotito vuole blindare Marco Baroni: il tecnico ha convinto il presidente della Lazio che ora lavoro al rinnovo, ecco il piano

Claudio Lotito ha messo in agenda il rinnovo di Marco Baroni. Il presidente della Lazio, come riportato da La Repubblica, è molto soddisfatto del rendimento della squadra e della guida del tecnico fiorentino e ora vuole blindarlo.

L’opzione potrebbe essere quella di un prolungamento fino al 2027 con adeguamento dello stipendio: attualmente il tecnico prende 1.3 milioni l’anno con un bonus di 50 mila euro in caso di vittoria Coppa Italia, 150 per un piazzamento in Champions League. L’idea di Lotito sarebbe quella di arrivare a 2 milioni di parte fissa.