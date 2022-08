Lotito, regalo alla Lazio: pagate in anticipo due mensilità

Lotito, dopo la vittoria della Lazio sul Bologna, ha premiato la squadra pagando in anticipo due mensilità oltre ai premi per l’Europa League

Si respira grande entusiasmo in casa Lazio dopo la vittoria in rimonta contro il Bologna alla prima giornata e in vista della trasferta di sabato a Torino. Come riferito da Il Messaggero, Claudio Lotito avrebbe fatto un regalo a tutto il gruppo biancoceleste pagando, oltre al mese di luglio, due mensilità in anticipo più i premi per la qualificazione in Europa League ottenuta nella scorsa stagione.

Il presidente ha quindi risposto presente alla richiesta di Sarri che post Bologna aveva lo aveva sollecitato: «Allora, me lo fai un regalo?», «Domani troverai i soldi sul conto», la risposta del patron. Detto, fatto. In attesa magari dell’ultimo regalo dal mercato, un terzino sinistro.