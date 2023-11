Lotito furibondo anche con Sarri: cosa gli rimprovera

Claudio Lotito per la prima volta si è mostrato furibondo anche con Maurizio Sarri: ecco cosa rimprovera il patron al tecnico

Come riportato da Repubblica Roma, Claudio Lotito per la prima volta ha messo in discussione anche Maurizio Sarri dopo Salernitana-Lazio.

Il patron ieri non è andato a Formello, era a Campobasso per il congresso provinciale di Forza Italia, ha lasciato che nel centro sportivo si confrontassero Sarri, il ds Fabiani e i giocatori. Ce l’ha con tutti, il presidente della Lazio, sconcertato dalla prestazione della squadra a Salerno. Con l’allenatore perché non riesce a dare la scossa ai suoi quando c’è da affrontare le “piccole”.