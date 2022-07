Lotito punta il Flaminio ma ha pronto il piano B: gli aggiornamenti

Lotito vuole regalare uno stadio di proprietà alla Lazio: il Flaminio resta il Piano A ma spunta la zona di Guidona Montecelio

Lotito continua a portare avanti la sua idea di regalare uno stadio di proprietà alla Lazio e confida sempre nel Flaminio, vero e proprio Piano A. I colloqui col sindaco Gualtieri di due settimane fa sono andati bene ma persistono alcuni ostacoli.

Come riferito dal Corriere dello Sport infatti, sul Flaminio ci sono i vincoli del Ministero per i beni e le attività culturali. Inoltre la famiglia Nervi, che custodisce i diritti patrimoniali e morali fino al 2049, ha consegnato un Piano di Conservazione (presentato nell’ottobre 2020 in Campidoglio) che delinea i limiti d’intervento. Il patron punta sul precedente del Franchi, realizzato sempre da Nervi, su cui era arrivato il parere positivo del Ministero della Cultura.

Se non dovesse andare in porto l’idea Flaminio, Lotito ha già pronto il piano B: oltre ai suoi terreni sulla Tiberina, è spuntata la zona di Guidonia Montecelio, a 20 chilometri da Roma.