Lotito prosegue con il piano vaccini: immunizzata anche la Lazio Primavera

Il presidente della Lazio Claudio Lotito prosegue con il lavoro per il piano vaccini: immunizzata anche la Primavera

La Lazio al lavoro nel ritiro di Marienfeld e sta preparando anche alcune operazioni di mercato per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Nel frattempo, il presidente Claudio Lotito prosegue con il lavoro per il piano vaccini, dopo le inoculazioni effettuate sui giocatori ad Auronzo.

Infatti, secondo quanto riportato da Il Messaggero, è stata immunizzata anche la Lazio Primavera di Alessandro Calori. Gli Aquilotti, dunque, hanno ricevuto la dose di vaccino e i giocatori mancanti potranno sfruttare i due slot offerti dalla FIGC.