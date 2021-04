Lotito nel mirino della Procura: vuole far decadere ogni sua carica

La Procura chiede 13 mesi di inibizione per Claudio Lotito: l’intenzione è quella di far decadere ogni sua carica in Figc

Si svolgerà oggi l’appello del caso tamponi della Lazio, dopo un mese dal processo di primo grado in cui Lotito ha ricevuto 7 mesi di inibizione e i medici Rodia e Pulcini, 12. Il Messaggero spiega come la Procura, che aveva chiesto 13 mesi e 10 giorni per il presidente e 16 per i due medici, vorrebbero far decadere ogni carica in Figc del presidente.

Con più di 12 mesi di inibizione, infatti, c’è la decadenza delle cariche federali. Al momento Lotito ne ha ricevuti due: altri 13 mesi sarebbero fatali.