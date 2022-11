Lotito: «Applausi a Milinkovic? Portassero prima 100 milioni...»

Il presidente Lotito avrebbe subito fatto chiarezza sulla situazione legata a Milinkovic, dopo quanto successo in Juve Lazio

Il presidente Lotito avrebbe subito fatto chiarezza sulla situazione legata a Milinkovic, dopo quanto successo in Juve Lazio, con gli applausi dell’Allianz Stadium.

«Non lo vendo e non me ne frega nulla degli applausi. Contano i soldi, portino almeno 100 milioni per vederlo in bianconero», il pensiero del patron, riportato da Il Messaggero. Lo scorso week-end il patron avrebbe incontrato l’agente Kezman. Occorrerà trovare un accordo, magari con una clausola, entro la fine del mercato.